Посла России в Дании вызвали в МИД королевства по теме якобы кибератак

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в Министерство иностранных дел Дании после заявлений властей королевства о якобы причастности Москвы к кибератакам. Об этом 19 декабря сообщил сам дипломат.

Источник: Freepik

«Датская сторона не представила доказательств своих обвинений в причастности России к кибератакам на Данию», — сказал он «РИА Новости».

Посол заявил, что рассматривает обвинения как недобросовестные спекуляции, обсуждать которые он не намерен.

Посол России Сергей Нечаев 12 декабря отверг обвинения Германии в якобы причастности РФ к кибератакам на немецкую службу управления воздушным движением. Он охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, «направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений».