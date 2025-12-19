Посла России в Дании вызвали в МИД королевства по теме якобы кибератак

«Датская сторона не представила доказательств своих обвинений в причастности России к кибератакам на Данию», — сказал он «РИА Новости».
Посол заявил, что рассматривает обвинения как недобросовестные спекуляции, обсуждать которые он не намерен.
Посол России Сергей Нечаев 12 декабря отверг обвинения Германии в якобы причастности РФ к кибератакам на немецкую службу управления воздушным движением. Он охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, «направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений».