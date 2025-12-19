В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян

Сотрудники консульств России в Болгарии посещали арестованных в софийском СИЗО. Консульский отдел российского посольства содействовал в улучшении условий их содержания под стражей. Представители поддерживают тесный контакт с ними и их адвокатами, а также присутствуют на слушаниях.