В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян

«По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — сказали в посольстве.
Сотрудники консульств России в Болгарии посещали арестованных в софийском СИЗО. Консульский отдел российского посольства содействовал в улучшении условий их содержания под стражей. Представители поддерживают тесный контакт с ними и их адвокатами, а также присутствуют на слушаниях.
Российское посольство не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина.