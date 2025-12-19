Ричмонд
В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Болгарии по требованию Вашингтона арестовали двоих россиян, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.

Источник: Reuters

«По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — сказали в посольстве.

Сотрудники консульств России в Болгарии посещали арестованных в софийском СИЗО. Консульский отдел российского посольства содействовал в улучшении условий их содержания под стражей. Представители поддерживают тесный контакт с ними и их адвокатами, а также присутствуют на слушаниях.

Российское посольство не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина.