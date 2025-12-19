Советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности встретятся 19 декабря в Майами со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом журналист Axios Барак Равид написал на своей странице в X.
На встрече также будут присутствовать и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, говорится в публикации.
Источники DPA в правительстве ФРГ подтвердили, что канцлер Фридрих Мерц направит своего советника по внешнеполитическим вопросам Гюнтера Зауттера в Майами, где пройдут переговоры по Украине. Публикация об этом появилась на странице агентства в X.
Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что после переговоров России и США в Майами там же состоится диалог представителей Киева и Вашингтона. «Они [представители США] получат фидбэк от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — уточнил Зеленский.
В Кремле отмечали, что ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, военный конфликт между Россией и Украиной вплотную приблизился к урегулированию.
Зеленский после берлинских переговоров 15 декабря допустил отказ от стремления Украины в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности. Американская сторона считает, что в ходе диалога сторон в Германии было решено «90% проблем», но есть еще несколько вопросов, которые предстоит решить.
Украинский лидер отмечал, что Киев и Вашингтон не согласовали статус Донбасса и Запорожской АЭС. Он также исключал, что обновленный мирный план «понравится всем».
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.