Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине

Советники нескольких лидеров ЕС и Умеров посетят США для участия в переговорах по Украине, пишет Axios. Там же состоится диалог Москвы и Вашингтона по обновленному мирному плану. Предположительно, контакты пройдут 20—21 декабря.

Источник: Reuters

Советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности встретятся 19 декабря в Майами со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом журналист Axios Барак Равид написал на своей странице в X.

На встрече также будут присутствовать и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, говорится в публикации.

Источники DPA в правительстве ФРГ подтвердили, что канцлер Фридрих Мерц направит своего советника по внешнеполитическим вопросам Гюнтера Зауттера в Майами, где пройдут переговоры по Украине. Публикация об этом появилась на странице агентства в X.

По сведениям Politico, в эти выходные, 20—21 декабря, ожидаются также переговоры в Майами между представителями США и России — Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В Кремле заявили, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что после переговоров России и США в Майами там же состоится диалог представителей Киева и Вашингтона. «Они [представители США] получат фидбэк от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — уточнил Зеленский.

В Кремле отмечали, что ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, военный конфликт между Россией и Украиной вплотную приблизился к урегулированию.

Зеленский после берлинских переговоров 15 декабря допустил отказ от стремления Украины в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности. Американская сторона считает, что в ходе диалога сторон в Германии было решено «90% проблем», но есть еще несколько вопросов, которые предстоит решить.

Украинский лидер отмечал, что Киев и Вашингтон не согласовали статус Донбасса и Запорожской АЭС. Он также исключал, что обновленный мирный план «понравится всем».

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

