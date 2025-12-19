Ричмонд
Лукашенко сказал, что Беларусь усовершенствует ракеты «Полонез» ради их точности

Беларусь в ближайшие годы усовершенствует РСЗО «Полонез».

Источник: Комсомольская правда

Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в ближайшие годы будет усовершенствована реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», пишет БелТА.

Он отметил, что ситуация изменилась, средства радиоэлектронной борьбы стали мощными:

— Нам надо эту ракету защитить, чтобы она была еще более точной, чтобы она в форточку залетала, как я когда-то говорил.

Президент Беларуси сказал, что в ближайшие годы будет получен усовершенствованный «Полонез». Кроме того, он обратил внимание на необходимость развивать ракетное производство:

— Стратегические ракеты нам не нужны. У нашего главного союзника (России. — Ред.) и у нашего друга — Китайской Народной Республики — такие ракеты есть.

Он подчеркнул, что ракеты малой и средней дальности в стране создают, и примером тому является «Полонез».

Ранее мы писали, что Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву: «Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались».

Также на ВНС президент Беларуси сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский лидер сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.

Еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.

Прочитайте, что вице-премьер Петкевич сказала, какой 25-й кадр нужен белорусам.

