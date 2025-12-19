Лукашенко сказал, что Беларусь усовершенствует ракеты «Полонез» ради их точности

Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в ближайшие годы будет усовершенствована реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», пишет БелТА.
Он отметил, что ситуация изменилась, средства радиоэлектронной борьбы стали мощными:
— Нам надо эту ракету защитить, чтобы она была еще более точной, чтобы она в форточку залетала, как я когда-то говорил.
Президент Беларуси сказал, что в ближайшие годы будет получен усовершенствованный «Полонез». Кроме того, он обратил внимание на необходимость развивать ракетное производство:
— Стратегические ракеты нам не нужны. У нашего главного союзника (России. — Ред.) и у нашего друга — Китайской Народной Республики — такие ракеты есть.
Он подчеркнул, что ракеты малой и средней дальности в стране создают, и примером тому является «Полонез».
