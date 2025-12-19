Против Миндича возбудили дело о госизмене, заявили в Раде

«Против Миндича открыли дело о госизмене», — написал он в Telegram-канале со ссылкой на официальный ответ СБУ.
Как написал депутат, свой запрос он направил еще в ноябре, сразу же после публикации записей просушки из квартиры бизнесмена. В ответе СБУ, полученном в середине декабря, отмечается, что в отношении Миндича и «связанных с ним лиц» начали досудебное расследование. Их список не раскрывается.
Он утверждает, что запрашивал также данные о доступе Миндича к государственной тайне, его якобы возможных связях с российскими спецслужбами, а также о влиянии на Зеленского и главу СНБО Рустема Умерова.
Коррупционный скандал
На Украине 10 ноября началась крупная операция по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. НАБУ провело обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Миндича. Последнего считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее бюро показало кадры с сумками, набитыми пачками денег в иностранной валюте, а также обнародовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое под псевдонимами Карлсон, Тенор и Рокет. По заявлению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, под ними скрываются Миндич, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Кроме них фигурантом дела стал также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Ведомство предъявило обвинение семи участникам ячейки. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, с лета возглавлявшего Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце прошлого месяца он уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника провели обыски по делу о коррупции.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.