Миссия НАТО направила Киеву 220 тысяч тонн военной помощи, пишет Reuters

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Миссия НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене направила Киеву порядка 220 тысяч тонн военной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на замкомандира миссии генерал-майора Майка Келлера.

Источник: AP 2024

В конце августа Келлер сообщал, что NSATU ежемесячно направляет на Украину через логистический узел в Польше 18 тонн военных грузов.

«Миссия направила в Киев примерно 220 тысяч тонн военной помощи в 2025 году», — говорится в сообщении агентства.

Поскольку NSATU занимается координацией поставок в течение года, сравнение с предыдущими периодами не приводится. Келлер при этом отметил, что помощи никогда не бывает достаточно, поскольку ее хватает только на продолжение Украиной военных действий.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше