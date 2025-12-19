В конце августа Келлер сообщал, что NSATU ежемесячно направляет на Украину через логистический узел в Польше 18 тонн военных грузов.
«Миссия направила в Киев примерно 220 тысяч тонн военной помощи в 2025 году», — говорится в сообщении агентства.
Поскольку NSATU занимается координацией поставок в течение года, сравнение с предыдущими периодами не приводится. Келлер при этом отметил, что помощи никогда не бывает достаточно, поскольку ее хватает только на продолжение Украиной военных действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.