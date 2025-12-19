Национальный позор: Для молдавской власти учителя не являются подлинным приоритетом — государство, которое пренебрегает образованием, ставит под угрозу собственное будущее

Официальные данные ясны и не подлежат интерпретациям. В период 2019—2026 годов образование последовательно оттесняется на периферию государственной политики. Если в 2019 году расходы на образование составляли 18,4% от общего объема публичных расходов, то к 2026 году их доля сокращается до 14,9% — минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев, изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти.