Национальный позор: Для молдавской власти учителя не являются подлинным приоритетом — государство, которое пренебрегает образованием, ставит под угрозу собственное будущее

Маргинализация образования — серьезная стратегическая ошибка и национальный позор.
Политика, продвигаемая партией PAS, однозначно подтверждает болезненную реальность: для действующей власти образование не является подлинным приоритетом, а рассматривается как второстепенная статья, подлежащая сокращению в бюджетной архитектуре.
Официальные данные ясны и не подлежат интерпретациям. В период 2019—2026 годов образование последовательно оттесняется на периферию государственной политики. Если в 2019 году расходы на образование составляли 18,4% от общего объема публичных расходов, то к 2026 году их доля сокращается до 14,9% — минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев, изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти.
Параллельно с этим правительство PAS предлагает на 2026 год повышение заработной платы педагогическим работникам всего на 4%, что существенно ниже уровня инфляции. Фактически это означает не рост доходов, а снижение покупательной способности преподавателей. Такой подход является не только циничным, но и глубоко безответственным по отношению к будущему страны — пишет в социальных сетях, бывший премьер-министр Молдовы, Влад Филат.
Последствия данной политики уже очевидны и вызывают серьезную тревогу. Если в 2020 году заработная плата в сфере образования была примерно на 11% ниже средней по экономике, то к 2026 году прогнозируется разрыв почти в 25% это самый высокий уровень зарплатного неравенства в истории Республики Молдова. Подобная ситуация обрекает систему образования на постоянный отток кадров, ускоренное старение педагогического корпуса и утрату привлекательности профессии для молодежи.
Является национальным позором то, что учителя, ключевые носители и создатели человеческого капитала страны, фактически приравниваются к работникам второго сорта. Хроническое недофинансирование образования это не бюджетная экономия, а медленное и системное разрушение будущего Республики Молдова.
В этой связи обращаюсь к Правительству с конкретными требованиями:
1. Немедленно пересмотреть политику оплаты труда в сфере образования, обеспечив реальную индексацию заработных плат как минимум на уровне инфляции;
2. Прекратить сокращение доли расходов на образование в структуре публичных финансов и вернуть ее к уровню, соответствующему стратегической значимости данной сферы;
3. Разработать и публично представить реалистичный и ответственно принятый план с четкими сроками по сокращению разрыва в оплате труда между системой образования и остальными секторами экономики.
Протесты педагогов являются полностью обоснованными. Мы выражаем полную солидарность с их законными требованиями.
Государство, которое пренебрегает образованием, ставит под угрозу собственное будущее. Полная ответственность за происходящую деградацию лежит на нынешней власти — заключил Филат.

