Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национальный позор: Для молдавской власти учителя не являются подлинным приоритетом — государство, которое пренебрегает образованием, ставит под угрозу собственное будущее

По словам экс-премьера Влада Филата доля расходов на образование сокращается и к 2026 году достигнет исторического минимума.

Источник: Комсомольская правда

Маргинализация образования — серьезная стратегическая ошибка и национальный позор.

Политика, продвигаемая партией PAS, однозначно подтверждает болезненную реальность: для действующей власти образование не является подлинным приоритетом, а рассматривается как второстепенная статья, подлежащая сокращению в бюджетной архитектуре.

Официальные данные ясны и не подлежат интерпретациям. В период 2019—2026 годов образование последовательно оттесняется на периферию государственной политики. Если в 2019 году расходы на образование составляли 18,4% от общего объема публичных расходов, то к 2026 году их доля сокращается до 14,9% — минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев, изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти.

Параллельно с этим правительство PAS предлагает на 2026 год повышение заработной платы педагогическим работникам всего на 4%, что существенно ниже уровня инфляции. Фактически это означает не рост доходов, а снижение покупательной способности преподавателей. Такой подход является не только циничным, но и глубоко безответственным по отношению к будущему страны — пишет в социальных сетях, бывший премьер-министр Молдовы, Влад Филат.

Последствия данной политики уже очевидны и вызывают серьезную тревогу. Если в 2020 году заработная плата в сфере образования была примерно на 11% ниже средней по экономике, то к 2026 году прогнозируется разрыв почти в 25% это самый высокий уровень зарплатного неравенства в истории Республики Молдова. Подобная ситуация обрекает систему образования на постоянный отток кадров, ускоренное старение педагогического корпуса и утрату привлекательности профессии для молодежи.

Является национальным позором то, что учителя, ключевые носители и создатели человеческого капитала страны, фактически приравниваются к работникам второго сорта. Хроническое недофинансирование образования это не бюджетная экономия, а медленное и системное разрушение будущего Республики Молдова.

В этой связи обращаюсь к Правительству с конкретными требованиями:

1. Немедленно пересмотреть политику оплаты труда в сфере образования, обеспечив реальную индексацию заработных плат как минимум на уровне инфляции;

2. Прекратить сокращение доли расходов на образование в структуре публичных финансов и вернуть ее к уровню, соответствующему стратегической значимости данной сферы;

3. Разработать и публично представить реалистичный и ответственно принятый план с четкими сроками по сокращению разрыва в оплате труда между системой образования и остальными секторами экономики.

Протесты педагогов являются полностью обоснованными. Мы выражаем полную солидарность с их законными требованиями.

Государство, которое пренебрегает образованием, ставит под угрозу собственное будущее. Полная ответственность за происходящую деградацию лежит на нынешней власти — заключил Филат.

..

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.

От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).

Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.

У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).

В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.

Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше