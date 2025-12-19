Ричмонд
Лукашенко сказал о строительстве белорусского «города в городе» в Омане

Идет проектирование строительства белорусского «города в городе» в Омане.

Источник: Комсомольская правда

О реализации в Омане инвестиционного туристического проекта во время заседания VII Всебелорусского народного собрания рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Он сообщил, что по решению султана Омана в этой стране для Беларуси выделена площадь более 200 га для реализации проекта по строительству туристических объектов.

Напомним, что это государство находится на юго-востоке Аравийского полуострова и граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Его берега омываются водами Аравийского моря и Оманского залива.

— А это же 40 минут от Эмиратов. Прямой рейс сейчас (из Беларуси в ОАЭ. — Ред.). Мы бы и добавили, если бы люди туда стремились (а люди поедут, если бы свое было). И вы знаете, 200 с лишним гектаров выделил он нам этот участок: согласен, стройте, — сказал Лукашенко.

Он сообщил, что сейчас ведется проектирование, и в ближайшие годы планируется приступить к строительству с привлечением частных инвесторов.

— Мы готовы приступить к строительству, не привлекая бюджетные средства. Но я даже заинтересован, чтобы там где-то и государство вложилось, чтобы могли часть дохода получать, — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что главное — чтобы белорусы ехали туда как к себе домой:

— Идет проектирование, и в ближайшие годы мы начнем строить этот город в городе.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, что Беларусь усовершенствует ракеты «Полонез» ради их точности.

Еще Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву: «Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались».

Также на ВНС президент Беларуси сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский лидер сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.

