Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД ответит на возможные незаконные действия с активами России

Любые противоправные действия с российскими активами не останутся безнаказанными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Какие бы хитроумные псевдоюридические схемы ни пытался изобрести Евросоюз, законных оснований для блокировки, конфискации или использования им активов Банка России не существует», — говорится в заявлении.

Сегодня страны ЕС отказались от прямой экспроприации российских активов и согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита на €90 млрд за счет коллективных заимствований. Венгрия, Словакия и Чехия в этом механизме участвовать не стали.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше