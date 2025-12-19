МИД ответит на возможные незаконные действия с активами России

«Какие бы хитроумные псевдоюридические схемы ни пытался изобрести Евросоюз, законных оснований для блокировки, конфискации или использования им активов Банка России не существует», — говорится в заявлении.
Сегодня страны ЕС отказались от прямой экспроприации российских активов и согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита на €90 млрд за счет коллективных заимствований. Венгрия, Словакия и Чехия в этом механизме участвовать не стали.
