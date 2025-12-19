Еврокомиссия угрожает Грузии отменить безвиз

Кроме того, президент Грузии заявил о важности развития отношений между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономической сфере. «Мы должны сделать всё, чтобы между нами было больше тесных отношений… Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, будут иметь больше возможностей, после того как я проведу разговор со своей командой… Речь шла о производстве оружия, вы говорили о сельском хозяйстве. Весь мир знает, что Грузия — один из важнейших регионов в сельском хозяйстве», — в частности, сказал Кавелашвили на брифинге с Вучичем.