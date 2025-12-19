Еврокомиссия угрожает Грузии отменить безвиз

«На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на всё население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны и быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС (список третьих стран, для которых требуется виза)», — сказано в документе.
Первым этапом станет приостановление безвизового режима для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые по мнению ЕК несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций.
Еврокомиссия поясняет, что рассматривает эти меры, поскольку Грузия приняла ряд законодательных актов — таких как закон о прозрачности иностранного влияния, закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также закон о регистрации иностранных агентов — которые якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.
«Опасения в сфере безопасности в Грузии сохраняются из-за российского влияния, особенно с учётом стремительного роста российской диаспоры, постоянно проживающей в стране. С начала российской агрессии против Украины примерно 160 000 граждан России эмигрировали в Грузию. Растёт опасение, что присутствие россиян в Грузии может быть использовано для операций внешнего воздействия», — также говорится в отчёте.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Кроме того, президент Грузии заявил о важности развития отношений между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономической сфере. «Мы должны сделать всё, чтобы между нами было больше тесных отношений… Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, будут иметь больше возможностей, после того как я проведу разговор со своей командой… Речь шла о производстве оружия, вы говорили о сельском хозяйстве. Весь мир знает, что Грузия — один из важнейших регионов в сельском хозяйстве», — в частности, сказал Кавелашвили на брифинге с Вучичем.