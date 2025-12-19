Ричмонд
МВД помогли пенсионерке получить ВНЖ в Коле после обращения на прямую линию с Путиным

Пенсионерка из Казахстана получила вид на жительство в России после обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Пенсинерки из Казахстана помогли получить вид на жительство в Мурманской области. Видео © Telegram / Ирина Волк.

Людмила Кондратьева приехала в Мурманскую область к дочери и решила остаться в РФ. Через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» она сообщила о трудностях с оформлением документов. Сотрудники полиции и активисты «Народного фронта» помогли ей и вручили готовый ВНЖ.

Сейчас для женщины готовят документы для приёма в российское гражданство. Их рассмотрение обещают провести в максимально короткие сроки.

Обращение к президенту во время прямой линии зачастую приводит к быстрому разбирательству. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после того, как вдова погибшего участника СВО рассказала Владимиру Путину о многомесячной невыплате положенной ей пенсии по потере кормильца. Расследование было взято на особый контроль.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

