МВД помогли пенсионерке получить ВНЖ в Коле после обращения на прямую линию с Путиным

Людмила Кондратьева приехала в Мурманскую область к дочери и решила остаться в РФ. Через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» она сообщила о трудностях с оформлением документов. Сотрудники полиции и активисты «Народного фронта» помогли ей и вручили готовый ВНЖ.