МВД помогли пенсионерке получить ВНЖ в Коле после обращения на прямую линию с Путиным

Пенсинерки из Казахстана помогли получить вид на жительство в Мурманской области. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Людмила Кондратьева приехала в Мурманскую область к дочери и решила остаться в РФ. Через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» она сообщила о трудностях с оформлением документов. Сотрудники полиции и активисты «Народного фронта» помогли ей и вручили готовый ВНЖ.
Сейчас для женщины готовят документы для приёма в российское гражданство. Их рассмотрение обещают провести в максимально короткие сроки.
Обращение к президенту во время прямой линии зачастую приводит к быстрому разбирательству. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после того, как вдова погибшего участника СВО рассказала Владимиру Путину о многомесячной невыплате положенной ей пенсии по потере кормильца. Расследование было взято на особый контроль.
