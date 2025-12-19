Заявление Владимира Зеленского о невозможности уничтожить российские ракеты «Орешник» свидетельствует о признании Киевом своей слабости перед армией России. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил военный эксперт Иван Коновалов.
По его словам, это признание указывает на то, что украинские спецслужбы не обладают знаниями и возможностями для борьбы с данным комплексом. Эксперт подчеркнул, что подобное заявление является прямым указанием на слабость стороны Зеленского.
19 декабря Владимир Зеленский заявил журналистам в Варшаве, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить. Он отметил, что предупреждал об этом европейских и американских партнеров, демонстрируя данные о дальности действия комплекса.