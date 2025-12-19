Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коновалов: Зеленский заявлением об «Орешнике» признал слабость Киева

Слова главы киевского режима о неуязвимости «Орешника» указывают на то, что украинские спецслужбы не обладают знаниями и возможностями для борьбы с данным комплексом.

Источник: Аргументы и факты

Заявление Владимира Зеленского о невозможности уничтожить российские ракеты «Орешник» свидетельствует о признании Киевом своей слабости перед армией России. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, это признание указывает на то, что украинские спецслужбы не обладают знаниями и возможностями для борьбы с данным комплексом. Эксперт подчеркнул, что подобное заявление является прямым указанием на слабость стороны Зеленского.

19 декабря Владимир Зеленский заявил журналистам в Варшаве, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить. Он отметил, что предупреждал об этом европейских и американских партнеров, демонстрируя данные о дальности действия комплекса.