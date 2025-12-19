Глава СНБО Умеров сообщил о новом раунде консультаций Украины с США

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новый раунд консультаций с представителями администрации президента США Дональда Трампа в пятницу, 19 декабря.
«Сегодня в Соединенных Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым начнем очередной раунд консультаций с американской стороной», — написал он.
По его словам, к этому формату Белый дом также привлек европейских партнеров. Он добавил, что Киев уже провел предварительные консультации с представителями стран Европы.
Как писал сайт KP.RU, ранее Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта, заявил о продолжении консультаций с США. По его словам, впереди работа над согласованием совместного рамочного решения. Также он заверял в существенном прогрессе в переговорах и отмечал, что позиции Киева и Вашингтона сближаются.