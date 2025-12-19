Глава СНБО Умеров сообщил о новом раунде консультаций Украины с США

Как писал сайт KP.RU, ранее Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта, заявил о продолжении консультаций с США. По его словам, впереди работа над согласованием совместного рамочного решения. Также он заверял в существенном прогрессе в переговорах и отмечал, что позиции Киева и Вашингтона сближаются.