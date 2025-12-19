Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СНБО Умеров сообщил о новом раунде консультаций Украины с США

К консультациям Белый дом также привлек европейских партнеров, отметил Умеров.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новый раунд консультаций с представителями администрации президента США Дональда Трампа в пятницу, 19 декабря.

«Сегодня в Соединенных Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым начнем очередной раунд консультаций с американской стороной», — написал он.

По его словам, к этому формату Белый дом также привлек европейских партнеров. Он добавил, что Киев уже провел предварительные консультации с представителями стран Европы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта, заявил о продолжении консультаций с США. По его словам, впереди работа над согласованием совместного рамочного решения. Также он заверял в существенном прогрессе в переговорах и отмечал, что позиции Киева и Вашингтона сближаются.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше