Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Соответствующие указы глава государства подписал 19 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
За активную деятельность в гуманитарной отрасли, которая содействует укреплению духовных ценностей и моральных традиций белорусского народа, патриотическому воспитанию молодежи, по итогам 2025 года присуждены пять премий Президента «За духовное возрождение».
Коллектив Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви удостоен награды за развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки, коллектив ОАО «Белреставрация» — за сохранение и возрождение историко-культурного наследия Беларуси.
Авторский коллектив в составе художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко отмечен высокой наградой за значительный вклад в сохранение исторической памяти, укрепление духовных ценностей белорусского народа, создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта «Каждый третий».
За создание документально-аналитического цикла телефильмов «Время выбрало нас» премии удостоен авторский коллектив Национальной государственной телерадиокомпании, в составе которого — Председатель НГТРК Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала «Первый информационный» Глеб Горбатенко и заместитель главного директора главной дирекции этого телеканала Ольга Макей.
Майор милиции Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества, проведение этнографических исследований, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района.
За выдающиеся достижения в области музыкального, театрального, кинематографического, декоративно-прикладного и хореографического искусства, библиотечного дела, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены десять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
Высокой награды удостоены коллективы:
Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь — за значительный вклад в патриотическое воспитание и создание творческого проекта «Патетический дневник памяти»;
образцового ансамбля танца «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи — за большой вклад в сохранение и развитие традиций хореографического искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны;
Брестского театра кукол — за значительный вклад в сохранение национальных духовных традиций, популяризацию моральных ценностей средствами театрального искусства;
Мостовской районной библиотеки — за значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализацию инновационного литературного проекта «Книги строят МОСТЫ».
Спецпремия также присуждена преподавателям Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского Людмиле Волкович-Борис и Елизавете Червонцевой за возрождение, сохранение и развитие традиций молодечненской школы вытинанки.
Художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» Александр Ефремов удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие и популяризацию белорусского театрального и киноискусства. Лейтенант милиции, солист духового оркестра ГУВД Минского горисполкома Анна Благова — за личный вклад в развитие современного музыкального искусства, создание песен патриотической тематики. Преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Тамара Жарова — за личный вклад в развитие и популяризацию национального музыкального искусства, подготовку лауреатов международных и республиканских конкурсов. Мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества Андрей Мартынюк — за выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических часов из дерева. Артист-солист-инструменталист филиала «Музей истории архитектуры Софийского собора» Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Ксения Погорелая — за значительный личный вклад в пропаганду белорусского музыкального наследия, развитие органного исполнительства Беларуси.