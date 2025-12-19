Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

Художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» Александр Ефремов удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие и популяризацию белорусского театрального и киноискусства. Лейтенант милиции, солист духового оркестра ГУВД Минского горисполкома Анна Благова — за личный вклад в развитие современного музыкального искусства, создание песен патриотической тематики. Преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Тамара Жарова — за личный вклад в развитие и популяризацию национального музыкального искусства, подготовку лауреатов международных и республиканских конкурсов. Мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества Андрей Мартынюк — за выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических часов из дерева. Артист-солист-инструменталист филиала «Музей истории архитектуры Софийского собора» Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Ксения Погорелая — за значительный личный вклад в пропаганду белорусского музыкального наследия, развитие органного исполнительства Беларуси. -0-