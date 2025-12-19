Ричмонд
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своим конфликтом, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами.

Источник: Reuters

«Мы вовлечены в эту войну, но, строго говоря, это не наша война… в мире есть только одна страна, только один субъект, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этой войны, и это Соединённые Штаты», — сказал Рубио журналистам.

