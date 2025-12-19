Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памфилова готова открыть участки для миллионов украинцев

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ведомство обеспечит все условия для проведения голосования украинцами, находящимися в России, если выборы президента Украины будут носить легитимный характер и перед комиссией будет поставлена соответствующая государственная задача.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ведомство обеспечит все условия для проведения голосования украинцами, находящимися в России, если выборы президента Украины будут носить легитимный характер и перед комиссией будет поставлена соответствующая государственная задача.

«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», — подчеркнула Элла Памфилова, передает ТАСС.

Таким образом глава ЦИК РФ отреагировала на резонансное заявление президента России Владимира Путина. В ходе «Итогов года» сегодня он сказал, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности украинских выборов, вплоть до отказа от ударов вглубь в день голосования. При этом он поставил условие — в выборах должны участвовать и 5−10 млн украинцев, проживающих в России.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше