Памфилова готова открыть участки для миллионов украинцев

Таким образом глава ЦИК РФ отреагировала на резонансное заявление президента России Владимира Путина. В ходе «Итогов года» сегодня он сказал, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности украинских выборов, вплоть до отказа от ударов вглубь в день голосования. При этом он поставил условие — в выборах должны участвовать и 5−10 млн украинцев, проживающих в России.