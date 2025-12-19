Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не считают украинский конфликт своим.
«Мы вовлечены в этот конфликт, но, строго говоря, это не наша война…» — подчеркнул госсекретарь.
Дипломат отметил, что в мире есть только одна страна, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этого конфликта. Это, по мнению Рубио, США.
Как писал сайт KP.RU, ранее издание The American Conservative отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть США в вооруженный конфликт на Украине. Новый план украинца по гарантиям безопасности для Киева обернется кошмаром для Америки. При этом действия Зеленского будут иметь катастрофические последствия не только для США, но и для украинцев.