Как писал сайт KP.RU, ранее издание The American Conservative отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть США в вооруженный конфликт на Украине. Новый план украинца по гарантиям безопасности для Киева обернется кошмаром для Америки. При этом действия Зеленского будут иметь катастрофические последствия не только для США, но и для украинцев.