Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своей войной

Только Вашингтон может вести переговоры с Москвой и Киевом, отметил Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не считают украинский конфликт своим.

«Мы вовлечены в этот конфликт, но, строго говоря, это не наша война…» — подчеркнул госсекретарь.

Дипломат отметил, что в мире есть только одна страна, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этого конфликта. Это, по мнению Рубио, США.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание The American Conservative отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть США в вооруженный конфликт на Украине. Новый план украинца по гарантиям безопасности для Киева обернется кошмаром для Америки. При этом действия Зеленского будут иметь катастрофические последствия не только для США, но и для украинцев.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше