Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сравнил европейских лидеров с Третьим рейхом

Лидеры Европейского союза, планирующие взять кредит в пользу Украины и выплатить его за счет «репараций» России ведут себя подобно Третьему рейху, также считавшему, что он будет выплачивать кредиты за счет СССР, сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Лидеры Европейского союза, планирующие взять кредит в пользу Украины и выплатить его за счет «репараций» России ведут себя подобно Третьему рейху, также считавшему, что он будет выплачивать кредиты за счет СССР, сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как заявил Орбан, украинский конфликт стал для Евросоюза «уже не политическим вопросом, а вопросом денег».

Орбан также заявил, что страны Европы уже бывали «постепенно втянуты в войну» в XX веке.

Читайте материал «ВЦИОМ заявил, что Путину доверяют 81,4 процента россиян».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше