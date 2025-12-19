Орбан сравнил европейских лидеров с Третьим рейхом

Лидеры Европейского союза, планирующие взять кредит в пользу Украины и выплатить его за счет «репараций» России ведут себя подобно Третьему рейху, также считавшему, что он будет выплачивать кредиты за счет СССР, сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Как заявил Орбан, украинский конфликт стал для Евросоюза «уже не политическим вопросом, а вопросом денег».
Орбан также заявил, что страны Европы уже бывали «постепенно втянуты в войну» в XX веке.
