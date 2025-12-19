Орбан сравнил европейских лидеров с Третьим рейхом

Лидеры Европейского союза, планирующие взять кредит в пользу Украины и выплатить его за счет «репараций» России ведут себя подобно Третьему рейху, также считавшему, что он будет выплачивать кредиты за счет СССР, сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.