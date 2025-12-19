Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро поблагодарил Лукашенко за всемерную поддержку Венесуэлы

«Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — рассказали в МИД.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — рассказали в МИД.

Иван Хиль Пинто проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Карибском бассейне и передал слова благодарности Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко за всемерную поддержку Каракаса.

В свою очередь Максим Рыженков подтвердил позицию главы белорусского государства о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов. -0-

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше