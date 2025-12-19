Мадуро поблагодарил Лукашенко за всемерную поддержку Венесуэлы

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — рассказали в МИД.
Иван Хиль Пинто проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Карибском бассейне и передал слова благодарности Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко за всемерную поддержку Каракаса.
В свою очередь Максим Рыженков подтвердил позицию главы белорусского государства о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов. -0-