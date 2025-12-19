Пить станет больно: Минфин озвучил цену водки с 1 января

Министерство финансов РФ подняло минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки официально преодолеет психологический барьер и «улетит» с нынешних 349 до 409 рублей. Таким образом «беленькая» подорожает сразу на 60 рублей или на 17,2%.
Однако, настоящий ценовой шок ждет любителей бренди: здесь подорожание составит рекордные 28,1%. Бутылка объемом 0,5 литра прибавит сразу 133 рубля и будет стоить минимум 605 рублей.
Больше платить придется и ценителям коньяка. Минимальный порог на этот благородный напиток вырастет на 104 рубля (почти 16%), достигнув отметки в 755 рублей.
В ведомстве подчеркивают, что приказ будет действовать до конца 2031 года.
Установлены и новые планки для бизнеса: минимальная отпускная цена у производителей водки составит 337 рублей, а оптовикам придется закупать товар минимум по 351 рублю за пол-литра.