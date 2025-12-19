Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пить станет больно: Минфин озвучил цену водки с 1 января

Министерство финансов РФ подняло минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

Министерство финансов РФ подняло минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки официально преодолеет психологический барьер и «улетит» с нынешних 349 до 409 рублей. Таким образом «беленькая» подорожает сразу на 60 рублей или на 17,2%.

Однако, настоящий ценовой шок ждет любителей бренди: здесь подорожание составит рекордные 28,1%. Бутылка объемом 0,5 литра прибавит сразу 133 рубля и будет стоить минимум 605 рублей.

Больше платить придется и ценителям коньяка. Минимальный порог на этот благородный напиток вырастет на 104 рубля (почти 16%), достигнув отметки в 755 рублей.

В ведомстве подчеркивают, что приказ будет действовать до конца 2031 года.

Установлены и новые планки для бизнеса: минимальная отпускная цена у производителей водки составит 337 рублей, а оптовикам придется закупать товар минимум по 351 рублю за пол-литра.