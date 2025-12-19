Пить станет больно: Минфин озвучил цену водки с 1 января

Министерство финансов РФ подняло минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки официально преодолеет психологический барьер и «улетит» с нынешних 349 до 409 рублей. Таким образом «беленькая» подорожает сразу на 60 рублей или на 17,2%.