Кронпринцессе Норвегии может потребоваться трансплантация лёгких

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может потребоваться пересадка лёгких из-за хронического фиброза, сообщили в королевском доме.

Источник: Аргументы и факты

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может потребоваться трансплантация лёгких на фоне прогрессирования хронического заболевания, оворится в пресс-релизе норвежского королевского дома.

По словам заведующего отделением и профессора пульмонологии Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма, состояние супруги наследника престола приблизилось к этапу, когда пересадка органа может стать необходимой. «Мы приближаемся к моменту, когда потребуется трансплантация лёгких, и уже ведётся подготовка, чтобы провести её, когда придёт время», — отметил врач.

У 52-летней Метте-Марит диагностирован хронический фиброз лёгких. О заболевании стало известно в 2018 году. Осенью она прошла дополнительные обследования, которые показали серьёзное ухудшение состояния здоровья. Вопрос о включении кронпринцессы в лист ожидания на трансплантацию пока не решён.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III, у которого диагностировано онкологическое заболевание, записал видеообращение к нации. По данным британских СМИ, монарх намерен затронуть тему ранней диагностики рака и рассказать о собственном опыте лечения в рамках общественной кампании по борьбе с онкологическими заболеваниями.

