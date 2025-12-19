Кронпринцессе Норвегии может потребоваться трансплантация лёгких

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может потребоваться трансплантация лёгких на фоне прогрессирования хронического заболевания, оворится в пресс-релизе норвежского королевского дома.
По словам заведующего отделением и профессора пульмонологии Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма, состояние супруги наследника престола приблизилось к этапу, когда пересадка органа может стать необходимой. «Мы приближаемся к моменту, когда потребуется трансплантация лёгких, и уже ведётся подготовка, чтобы провести её, когда придёт время», — отметил врач.
У 52-летней Метте-Марит диагностирован хронический фиброз лёгких. О заболевании стало известно в 2018 году. Осенью она прошла дополнительные обследования, которые показали серьёзное ухудшение состояния здоровья. Вопрос о включении кронпринцессы в лист ожидания на трансплантацию пока не решён.
