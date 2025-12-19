Ричмонд
Axios: представители «евротройки» встретятся с Уиткоффом и Умеровым в Майами

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции 19 декабря примут участие в переговорах по украинскому конфликту в Майами (штат Флорида, США) и встретятся со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает портал Axios.

«Сегодня в Майами состоятся переговоры между советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым», — говорится в сообщении.

По данным Axios, на встрече также будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль-Тани.

Ранее первый раунд переговоров между делегациями США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. -0-

