Рубио: РФ и Украина, а не США принимают решение по урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что принимать решения по урегулированию конфликта предстоит Москве и Киеву, а не Вашингтону.
«Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров», — сказал он.
По его словам, Вашингтон не ожидает капитуляции ни одной из сторон противоборства, поэтому возможность завершить конфликт дает лишь урегулирование путем переговоров. В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США, констатировал Рубио.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало реальнее, чем когда-либо ранее. По словам главы Белого дома, Россия тоже заинтересована в завершении конфликта.
Напомним, в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к мирным и серьезным решениям по урегулированию ситуации на Украине и выступает против пауз в переговорном процессе.