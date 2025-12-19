Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: РФ и Украина, а не США принимают решение по урегулированию

Конфликты закачиваются либо капитуляцией одной из сторон, либо переговорами, отметил Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что принимать решения по урегулированию конфликта предстоит Москве и Киеву, а не Вашингтону.

«Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров», — сказал он.

По его словам, Вашингтон не ожидает капитуляции ни одной из сторон противоборства, поэтому возможность завершить конфликт дает лишь урегулирование путем переговоров. В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США, констатировал Рубио.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало реальнее, чем когда-либо ранее. По словам главы Белого дома, Россия тоже заинтересована в завершении конфликта.

Напомним, в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к мирным и серьезным решениям по урегулированию ситуации на Украине и выступает против пауз в переговорном процессе.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше