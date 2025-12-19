Ричмонд
Рубио: США не считают украинский конфликт своей войной

Украинский конфликт американское руководство не считает «своей войной», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио сказал, что США вовлечены в конфликт, поскольку считают себя «единственным субъектом, способным понять, возможен ли путь» к урегулированию.

Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Лавров рассказал о росте товарооборота РФ с одной страной».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

