Рубио: США не считают украинский конфликт своей войной

Украинский конфликт американское руководство не считает «своей войной», заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио сказал, что США вовлечены в конфликт, поскольку считают себя «единственным субъектом, способным понять, возможен ли путь» к урегулированию.
Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
