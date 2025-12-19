Эксперт Асафов: на прямой линии Путина были посланы сигналы для Запада

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с пресс-конференцией отправил Западу четкие сигналы. Об этом заявил политолог Александр Асафов в интервью изданию «Лента.ру».
По его словам, эти сигналы прозвучали в ответах президента на вопросы иностранных журналистов. Политолог отметил, что российская позиция по урегулированию украинского кризиса была вновь четко обозначена, включая условия по устранению первопричин конфликта и обеспечению безопасности России.
Он подчеркнул, что позиция России остается неизменной, реалистичной и основанной на конкретных принципах. Теперь, как указал эксперт, вопрос состоит в том, как эти сигналы будут восприняты западными странами.
Иностранные журналисты обратили внимание на карту России в студии, где проходила прямая линия, передает «360». Так, они отметили, что на карте были обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, что, по их мнению, является четким посланием о невозможности отказа от этих территорий.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия воюет с Западом, а Запад с РФ руками украинских националистов.