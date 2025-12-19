Эксперт Асафов: на прямой линии Путина были посланы сигналы для Запада

Иностранные журналисты обратили внимание на карту России в студии, где проходила прямая линия, передает «360». Так, они отметили, что на карте были обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, что, по их мнению, является четким посланием о невозможности отказа от этих территорий.