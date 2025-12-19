Умеров: Украина и США проводят новый раунд консультаций с участием европейцев

«Сегодня в Соединённых Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым… начнём очередной раунд консультаций с американской стороной», — написал Умеров у себя в соцсетях. Он уточнил, что к этому формату Вашингтон также привлёк представителей Германии, Франции и Великобритании, а с европейскими партнёрами Киев уже провёл предварительные обсуждения.
Данные консультации проходят на фоне заявлений администрации США о разработке плана по украинскому урегулированию. Ранее в Кремле заявляли о сохранении открытости к переговорам.
Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. В новой стратегии национальной безопасности США обращает на себя внимание отсутствие критики в адрес России. Основным приоритетом Вашингтон объявляет прекращение военных конфликтов. В России публикация этого документа была воспринята как проявление сильной позиции Трампа.
