Умеров: Украина и США проводят новый раунд консультаций с участием европейцев

«Сегодня в Соединённых Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым… начнём очередной раунд консультаций с американской стороной», — написал Умеров у себя в соцсетях. Он уточнил, что к этому формату Вашингтон также привлёк представителей Германии, Франции и Великобритании, а с европейскими партнёрами Киев уже провёл предварительные обсуждения.