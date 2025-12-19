Ричмонд
Рубио: США пытаются понять, какие условия устроят и Россию, и Украину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Вашингтон в рамках переговоров пытается понять, какие условия урегулирования приемлемы для России и Украины.

Рубио пояснил, что США пытаются определить, что может дать и что хочет получить каждая из сторон конфликта.

Цель этих усилий, по его словам, — выяснить приемлемые для Москвы и Киева условия, чтобы попытаться сблизить их позиции и подтолкнуть к какому-либо соглашению.

Также он сообщил, что самые трудные вопросы урегулирования пока не решены.

