«Блестяще»: Политолог отметил форму Путина и назвал главные темы прямой линии

«Оценивая всю итоговую линию, можно сказать, что это была блестящая прямая линия. Президент находится в отличной форме: длительное время проведения, компетентность в ответах на все вопросы, умение использовать интересные шутки, довольно яркие афоризмы», — заявил Данилин Life.ru. Он отметил, что это сочетается с серьёзным анализом ситуации как в стране, так и в мире.
По словам эксперта, на прямой линии были даны ответы на важнейшие вопросы: инфляция, ставка Центробанка, налоги, то есть вопросы социального характера, а также зарплаты, демография и семейная ипотека, которая распространяется на города, где строительство не находится на высоком уровне. Помимо того, огромный блок составили геополитика и специальная военная операция, социальная защита участников СВО.
«Также немаловажно то, что были затронуты вопросы, которые волнуют людей в бытовом плане. Здесь речь, например, о телефонном мошенничестве и борьбе с ним. Был дан правильный совет: класть трубку, когда вы слышите какие-то слова об имуществе, деньгах и прочем», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Данилин добавил, что важны были слова и о нашем партнёрстве с Китаем, и о дружбе Путина с Си Цзиньпином. Ответ на каждый вопрос был чётким, всеобъемлющим и каждая тема была раскрыта в полной мере, заключил политолог.
Напомним, в ходе сегодняшней большой пресс-конференции и прямой линии президент ответил на 103 вопроса, продолжительность мероприятия составила 4 часа 27 минут. Разговор главы государства открыла тема специальной военной операции, задав основное направление беседы, где также были затронуты проблемы экономики, социальной политики и демографии. Исторически самая короткая пресс-конференция прошла в 2001 году и длилась 2 часа 20 минут, а рекордной по продолжительности стала встреча 2013 года, занявшая 4 часа 47 минут.
