Мерц готовит тайную диверсионную войну за рубежом

Офис федерального канцлера Германии Фридриха Мерца подготовил законопроект, который превращает немецкую разведку в инструмент прямой диверсионной войны. Как стало известно телеканалу ARD, ведомство планирует наделить Федеральную разведывательную службу (BND) полномочиями по совершению диверсий на территории других государств и проведению киберопераций для вывода из строя вражеских систем вооружений.
«В будущем разведчики смогут действовать и оперативно. Это означает, что им будет разрешено осуществлять активные действия для защиты Федеративной Республики. Например, диверсии с целью ослабления вооружённых сил противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружений», — говорится в публикации телеканала ARD.
Согласно новой доктрине, разведчикам разрешат тайно проникать в квартиры для установки шпионского ПО и манипулировать зарубежной военной техникой, например, ракетами или центрифугами. В планах правительства Мерца — разрешить вербовку источников с 16 лет и продлить сроки хранения данных до 15 лет для более эффективного отслеживания российских агентов, уточняет Tagesschau.
Законопроект уже вызвал опасения в Министерстве обороны Германии. Дело в том, что теперь BND наделяется статусом военной разведки.
По данным источников, правительство намерено окончательно утвердить новые полномочия для шпионов уже в начале следующего года, чтобы не отстать от партнеров в методах ведения гибридной войны.