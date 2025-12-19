Мерц готовит тайную диверсионную войну за рубежом

Согласно новой доктрине, разведчикам разрешат тайно проникать в квартиры для установки шпионского ПО и манипулировать зарубежной военной техникой, например, ракетами или центрифугами. В планах правительства Мерца — разрешить вербовку источников с 16 лет и продлить сроки хранения данных до 15 лет для более эффективного отслеживания российских агентов, уточняет Tagesschau.