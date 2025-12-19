Почему русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи

— Основная сложность в изучении корейского языка, наверное, как любого из языков Восточной Азии, заключается в его высококонтекстуальности (то есть много информации не озвучивается напрямую, ее нужно уметь извлекать из контекста. — «ВМ»). Очень важно понимать, сколько лет твоему собеседнику, какое положение в обществе он занимает. Есть несколько степеней вежливости. Я бы посоветовала изучающим смотреть корейские дорамы или шоу, чтобы улавливать эту разницу. Если нечаянно скажешь не то, можно человека очень сильно оскорбить — и тебя дальше даже слушать не будут, — отмечает Анна Валентиновна.