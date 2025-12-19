Почему русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи

Русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи, да и русские школьники и студенты все чаще начинают учить корейский. Легко ли дается обучение тем и другим, выясняла «Вечерняя Москва».
Русский язык стал обязательным д ля изучения в школах Северной Кореи с четвертого класса, рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, также являющийся сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. Он отметил, что русский язык традиционно входит в тройку самых популярных иностранных языков в Северной Корее. А уже в следующем году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время строится его здание.
Также Александр Козлов рассказал, что в РФ на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. По его словам, большая их часть учит его в качестве второго или третьего иностранного языка. Согласно информации из открытых источников, русский язык в Северной Корее преподают местные учителя, однако есть и просветительские миссии преподавателей из России. Например, известно, что педагоги Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина вот уже месяц работают в Пхеньяне, проводя курсы русского языка как иностранного в местных вузах. Сейчас идет активная подготовка северокорейских студентов к университетской олимпиаде по русскому языку. Кроме того, овладеть русским языком северокорейской молодежи помогают просмотр русских фильмов, выполнение творческих заданий, а также изучение и анализ русскоязычных медиаматериалов.
«Вечерняя Москва» узнала у руководителя языкового центра, преподавателя корейского языка Анны Окуневой, с какими основными сложностями сталкиваются изучающие русский язык юные жители Северной Кореи и российские школьники, осваивающие корейский.
— Как человек со знанием трех иностранных языков, хочу сказать, что все зависит от индивидуальных особенностей человека. Кому-то легко дается рисование, кто-то хорошо занимается спортом. Так же с иностранными языками. Если человек замотивирован и у него есть склонности к языкам, то любой язык, в том числе русский и корейский, будет даваться ему достаточно легко. Кроме того, значительно облегчит процесс изучения потребление контента на изучаемом языке, например, если человек смотрит на русском или корейском какие-то видеоматериалы, читает книги, — рассказывает педагог.
Тем не менее языковые особенности играют свою роль. Различия в русском и корейском языках достаточно серьезные.
— В корейском языке, например, другое построение предложения. Там в его конце всегда стоит глагол, к нему присоединяются разные грамматические конструкции, чтобы показать, что именно хотел сказать говорящий. Также присутствует строгий порядок слов, только немного другой, чем, например, в английском. Слова должны стоять строго в определенном порядке, в отличие от русского языка, где их можно переставлять в предложении как угодно, — говорит педагог.
Но и это не самое сложное.
— Основная сложность в изучении корейского языка, наверное, как любого из языков Восточной Азии, заключается в его высококонтекстуальности (то есть много информации не озвучивается напрямую, ее нужно уметь извлекать из контекста. — «ВМ»). Очень важно понимать, сколько лет твоему собеседнику, какое положение в обществе он занимает. Есть несколько степеней вежливости. Я бы посоветовала изучающим смотреть корейские дорамы или шоу, чтобы улавливать эту разницу. Если нечаянно скажешь не то, можно человека очень сильно оскорбить — и тебя дальше даже слушать не будут, — отмечает Анна Валентиновна.
Но есть в корейском и русском языках нечто общее, точки пересечения.
— Например, корейцы с удивлением узнают, что у нас есть общие звуки, например звук «ы», которого нет ни в одном европейском языке, а в русском и в корейском он есть. Открытием для них становится и тот факт, что у нас тоже есть два уровня вежливости, соответствующие формам обращения на «вы» и «ты». И если брать, например, русский, корейский и английский, то русский с корейским намного ближе, чем корейский с английским, — рассказывает преподаватель.
Но корейцам сложно даются некоторые наши звуки.
— У них, например, нет звука «в», они его заменяют все время звуком «б». И еще одна особенность корейского языка: у них все время должна быть пара «согласный — гласный». Например, когда два согласных звука идут подряд, им туда надо обязательно гласный воткнуть, и они пытаются проделать то же, говоря на русском. А с нашими скоплениями согласных в одном слове это бывает очень сложно, — отмечает Анна Валентиновна.
Преподаватель подчеркнула, что северокорейцы заинтересованы в русском языке.
— Нельзя не сказать про тесную связь России и КНДР. Ее жители приезжают в Россию работать как трудовые мигранты, им нужен язык.
При этом преподаватель отмечает, что у россиян спроса на изучение именно северокорейского варианта языка (он даже называется немного по-другому), пока нет. Кто же идет штурмовать корейский язык?
— Часто это поклонники k-pop групп любого возраста. Это не обязательно молоденькие девочки, это могут быть и женщины 60+. Еще очень много женщин начали смотреть дорамы: когда во время пандемии все сидели дома и активно потребляли видеоконтент, многие увидели в них что-то необычное, экзотичное.
По словам преподавателя, пик интереса к корейскому языку уже прошел. Сейчас больше людей желают изучать китайский, видя в нем больше перспектив.
— По моему мнению, пик был с 2018-го, наверное, до 2022−2023 годов. Сейчас это те, кто сильно интересуется южнокорейской культурой, те же самые девочки-кейпоперы или молодые люди, которые хотят поехать в эту страну, чтобы учиться. А с высокими баллами за экзамен по корейскому языку легче получить хорошую скидку за обучение в высшем учебном заведении, — заключает преподаватель.
ГДЕ ЕЩЕ УЧАТ РУССКИЙ.
В каких еще странах русский язык входит в школьную программу.
Беларусь (с 1-го класса);Молдавия (зависит от школы, может изучаться с 1-го класса);Кыргызстан (со 2-го класса);Казахстан (со 2-го класса);Армения (со 2-го класса, не во всех школах);Азербайджан (со средней школы);Таджикистан (со средней школы).
Определенное количество школ, где изучают русский язык, есть также в Грузии и Узбекистане. Много школьников и студентов, изучающих русский язык, в Китае, Монголии, Вьетнаме.