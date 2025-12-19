Москва и Таллин обсуждают инцидент с российскими пограничниками

«Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашён в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран», — сообщили агентству в дипмиссии.
Например, власти Эстонии накануне обвинили трёх российских пограничников в якобы пересечении границы на реке Нарва. Таллин утверждает, что сотрудники погранслужбы находились на эстонской территории около 20 минут, после чего вернулись обратно.
