Москва и Таллин обсуждают инцидент с российскими пограничниками

Ситуация с якобы заходом российских пограничников в Эстонию рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран. Об этом сообщило Посольство РФ в Таллине РИА «Новости».

Life.ru

«Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашён в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран», — сообщили агентству в дипмиссии.

Например, власти Эстонии накануне обвинили трёх российских пограничников в якобы пересечении границы на реке Нарва. Таллин утверждает, что сотрудники погранслужбы находились на эстонской территории около 20 минут, после чего вернулись обратно.

