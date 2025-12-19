Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик с вооружением попал в Молдову из Украины — финальное заявление: Чем чаще меняются версии, тем очевиднее попытка властей прикрыть свой провал разными страшилками

Власти утверждают что контрабанда с оружием не проходила через Приднестровье, она пришла из Украины через таможенный пункт на юге.

Источник: Комсомольская правда

Власти запутались в оружии: Карп признал, что контрабанда пришла из Украины.

«Контрабанда с оружием не проходила через Приднестровье, она пришла из Украины через таможенный пункт на юге», — заявил председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп, уточнив, что расследование резонансного случая находится «на последней стометровке».

Заявление Карпа выглядит как финальная серия затянувшегося сериала, в котором власти сами давно запутались в собственных версиях.

Сначала это была «не контрабанда, а диверсия» неких загадочных спецслужб. Потом — «советское оружие из Приднестровья». Затем — уже «современное российское». Всё это активно разгонялось и властью, и лояльными СМИ.

Теперь же выясняется, что никакого Приднестровья в схеме не было вовсе, а оружие попало в Молдову из Украины через официальный таможенный пункт. Что автоматически означает: либо раньше врали, либо вводили общество в заблуждение сознательно. И чем дольше меняются версии, тем очевиднее становится не «угроза извне», а банальный провал контроля и попытка прикрыть его политически удобными страшилками.

Напомним, 20 ноября на молдавско-румынской границе объявлена тревога после того, как грузовик, полный вооружения, был остановлен на пункте пропуска Албица при попытке въехать в Румынию.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше