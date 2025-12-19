Рубио: Вашингтон выясняет, какие условия будут устраивать РФ и Украину

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках переговоров стремятся понять, какие условия урегулирования конфликта приемлемы для Москвы и Киева, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению мирного урегулирования.
«Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины и для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, можем ли мы как-то сблизить их и подвести к компромиссу», — сказал Рубио.
Он добавил, что Вашингтон также изучает, что Москва готова предложить и чего ожидает взамен, а также какие уступки может сделать Киев и какие гарантии она хочет получить.
19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к завершению конфликта на Украине. По его словам, «мяч на стороне западных оппонентов — главаря киевского режима и его европейских спонсоров».
Также Путин сказал, что Россия в следующем году хотела бы жить в условиях мира, без всяких военных конфликтов.