Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Вашингтон выясняет, какие условия будут устраивать РФ и Украину

США хотят сблизить позиции Москвы и Киева, чтобы прийти к соглашению, заявил госсекретарь Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках переговоров стремятся понять, какие условия урегулирования конфликта приемлемы для Москвы и Киева, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению мирного урегулирования.

«Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины и для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, можем ли мы как-то сблизить их и подвести к компромиссу», — сказал Рубио.

Он добавил, что Вашингтон также изучает, что Москва готова предложить и чего ожидает взамен, а также какие уступки может сделать Киев и какие гарантии она хочет получить.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к завершению конфликта на Украине. По его словам, «мяч на стороне западных оппонентов — главаря киевского режима и его европейских спонсоров».

Также Путин сказал, что Россия в следующем году хотела бы жить в условиях мира, без всяких военных конфликтов.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше