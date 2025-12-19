Путин допустил прекращение ударов вглубь Украины на время выборов

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Большая пресс-конференция была совмещена с прямой линией. В таком формате мероприятие состоялось в четвертый раз и продлилось 4 часа 27 минут. Главе государства поступило более 3 млн обращений. Он ответил более чем на 80 вопросов журналистов и жителей страны. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент рассказал о состоянии российской экономики, целях утилизационного сбора, о нехватке рыбы на столе россиян и многом другом. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».
О ходе СВО и обстановке на фронте.
* «Стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем, и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску Константиновка — бои идут уже там, более 50% города под нашим контролем Димитров — важный населенный пункт, важный плацдарм. Полностью окружен Бои идут в городе Гуляйполе [Запорожской области] 50 процентов города под нашим контролем».
* «Создаются зоны безопасности. На Сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск, там наши войска контролируют город».
* «Стоит очень важная задача — ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт — это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой».
* «Противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах, их практически не остается».
* «До конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. В основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».
О видеозаписи Зеленского на фоне стелы на въезде в Купянск.
* «Он же [Зеленский] артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена».
* «Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, правильно?».
* «Там небо просто, знаете, как в мухах, в беспилотниках и дронах и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно».
О ходе урегулирования конфликта.
* «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины».
* «Все-таки мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог».
* «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису».
* «Президент [США Дональд] Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает это, на мой взгляд, абсолютно искренне В Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований».
* «Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов».
* «Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов».
* «Нам нужно добиться устранения первопричин конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться».
* «Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу».
О выборах на Украине.
* «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Если они хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор».
* «На территории РФ проживают миллионы граждан Украины, по разным подсчетам, от 5 до 10 млн, которые имеют право голосовать. И если уж выборы [на Украине] будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории РФ».
* «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно».
* «Нас в очередной раз обманули — произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность».
* «Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши».
* «Западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь?».
* «Лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином [Марком] Рютте Что он несет? И мне так хочется спросить: слушай, что ты говоришь про войну с Россией? — “Готовиться нужно к войне с Россией”. Они хотят готовиться к войне с Россией. Но читать ты умеешь? Почитай новую Стратегию национальной безопасности США. В новой Стратегии национальной безопасности Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое?».
* «Мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов на это выйдем, то выиграют от этого все Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом».
О замороженных активах.
* «Кража» — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей".
* «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к, в данном случае, Еврозоне Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка».
* «Самое главное — что бы они ни украли, как бы они это ни сделали — когда-то придется отдавать. Мы будем защищать свои интересы. Где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений».
Об угрозах блокады Калининградской области.
* «Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчет».
* «Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать».
Об экономике и налогах.
* «Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».
* «Была поставлена цель — снизить инфляцию хотя бы до 6%. Но, судя по всему, к концу года она будет меньше шести процентов — 5,7−5,8%».
* «Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны».
* «Одна из проблем сегодняшнего дня — это снижение инвестиционной активности. За первые три квартала текущего года — минус 3,1%».
* «Государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Мы вчера с коллегами считали, он где-то 17,7% и в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%».
* «Надо отдать должное правительству, они провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны».
* «Самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, — это повышение НДС. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем».
* «Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать».
«Рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваем».
Об утилизационном сборе.
* «Надо просто прямо, честно сказать, в чем дело: это повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин — речь идет о достаточно дорогих машинах, мощностью 160, по-моему, лошадиных сил. И, безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах».
* «Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром, потому что это [покупка иностранного автомобиля] стало дороговато».
* «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки».
О поддержке семей с детьми и демографии.
* «Что касается поддержки детей с детьми, то вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить».
* «Будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали».
* «Хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали: когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, наверное, было бы правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы».
* «Надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания».
* «Попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально».
* «[Средний коэффициент рождаемости] чуть-чуть снизился, примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы двух. Это очень сложная задача. Конечно, многое связано с материальным положением семей. И, разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка».
* «25 регионов Российской Федерации демонстрируют уже положительные тенденции в сфере демографии».
О борьбе с мошенниками.
* «Мошенничество никуда не делось Как только с вами кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил, а, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же».
* «Количество преступлений подобного рода сократилось на семь процентов, как докладывает министерство внутренних дел, а ущерб — на 33%. То есть в целом результат положительный».
О создании мессенджера Мах.
* «Уверен, что и у Max будут конкуренты. Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера Можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета».
О колдунах.
* «Полностью согласен, сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова. Наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому».
* «С этим надо бороться, надо только это делать аккуратно с тем, чтобы не нарушать права человека».
О шутках про комету 3I/ATLAS.
* «Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения вообще оружия в космосе».
* «Не думаю, что он [межзвездный объект] представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру!».