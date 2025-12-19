США проведут переговоры с Украиной в пятницу и субботу, заявил Рубио

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщил, что Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.