США проведут переговоры с Украиной в пятницу и субботу, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Переговоры США с Украиной в Майами пройдут в пятницу и субботу, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщил, что Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

«Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени», — сказал Рубио журналистам.

