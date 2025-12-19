Госсекретарь США Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством.
«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио, отвечая на вопрос о России.
Ранее во время встречи на Аляске президент России Владимир Путин в шутливой форме предположил, что глава МИД РФ Сергей Лавров может подарить главе госдепа США Марко Рубио свою рубашку. Так российский лидер отреагировал на комплимент главе российского внешнеполитического ведомства. Перед встречей в Анкоридже Рубио отметил, что ему понравилась «рубашка» Лаврова, имея в виду белый свитер с надписью «СССР». На это лидер России с юмором сказал: «Это намек? Он вам подарит!».
Напомним, православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января по юлианскому календарю, в отличие от католиков и протестантов, у которых этот день приходится на 25 декабря по грегорианскому календарю.