Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лутовинов рассказал, как часто школьники делают домашнее задание с ИИ

Педагог выразил надежду, что технология ИИ станет лишь инструментом, а не источником готовых ответов для школьников.

Источник: Аргументы и факты

Ученики все чаще используют искусственный интеллект для написания школьных сочинений. Об этом в беседе с НСН заявил учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2022» Дмитрий Лутовинов.

По его словам, при выполнении задания по написанию исторического эссе как минимум одна или две работы в классе создаются с помощью ИИ. Педагог выразил надежду, что технология станет лишь инструментом, а не источником готовых ответов, и предупредил о риске «цифровой амнезии», когда человек теряет способность применять знания.

Лутовинов также положительно оценил запрет на использование смартфонов на уроках, отметив, что он юридически закрепил уже существующую практику и поддержан большинством учеников.

Проблему использования ИИ в образовании ранее затронул президент России Владимир Путин, предупредивший, что это может привести к интеллектуальной деградации части общества. При этом глава государства отмечал, что Россия не собирается запрещать иностранные нейросети.