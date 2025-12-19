Лутовинов рассказал, как часто школьники делают домашнее задание с ИИ

Ученики все чаще используют искусственный интеллект для написания школьных сочинений. Об этом в беседе с НСН заявил учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2022» Дмитрий Лутовинов.
По его словам, при выполнении задания по написанию исторического эссе как минимум одна или две работы в классе создаются с помощью ИИ. Педагог выразил надежду, что технология станет лишь инструментом, а не источником готовых ответов, и предупредил о риске «цифровой амнезии», когда человек теряет способность применять знания.
Лутовинов также положительно оценил запрет на использование смартфонов на уроках, отметив, что он юридически закрепил уже существующую практику и поддержан большинством учеников.
Проблему использования ИИ в образовании ранее затронул президент России Владимир Путин, предупредивший, что это может привести к интеллектуальной деградации части общества. При этом глава государства отмечал, что Россия не собирается запрещать иностранные нейросети.