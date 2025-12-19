Лутовинов рассказал, как часто школьники делают домашнее задание с ИИ

По его словам, при выполнении задания по написанию исторического эссе как минимум одна или две работы в классе создаются с помощью ИИ. Педагог выразил надежду, что технология станет лишь инструментом, а не источником готовых ответов, и предупредил о риске «цифровой амнезии», когда человек теряет способность применять знания.