Рубио рассказал, как США оценивают ход урегулирования украинского конфликта

Америке удалось помочь в достижении «определенного прогресса» в в урегулировании украинского конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Америке удалось помочь в достижении «определенного прогресса» в в урегулировании украинского конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Также он сказал, что самые трудные вопросы остаются нерешенными.

Марко Рубио сказал, что сложные вопросы часто приходится решать в ходе завершающего этапа.

Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «ВЦИОМ заявил, что Путину доверяют 81,4 процента россиян».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

