Рубио рассказал, как США оценивают ход урегулирования украинского конфликта

Америке удалось помочь в достижении «определенного прогресса» в в урегулировании украинского конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Также он сказал, что самые трудные вопросы остаются нерешенными.
Марко Рубио сказал, что сложные вопросы часто приходится решать в ходе завершающего этапа.
Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
