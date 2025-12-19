Ричмонд
Стал известен рецепт пирожков с капустой для Путина

В пекарне «Машенька» в Подмосковье раскрыли рецепт пирожков с капустой, которые предприниматели планируют передать президенту России Владимиру Путину.

Источник: Аргументы и факты

Стал известен рецепт пирожков с капустой, которые владельцы подмосковной пекарни «Машенька» планируют передать президенту России Владимиру Путину. Подробностями поделился владелец пекарни Денис Максимов в беседе с журналистом KP.RU, который лично поучаствовал в приготовлении выпечки.

История началась с прямой линии президента, на которую дозвонилась семья Максимовых из посёлка Красково в Люберцах. Предприниматель рассказал о сложностях, с которыми малый бизнес сталкивается из-за изменений в налоговом законодательстве. В ответ Владимир Путин пообещал дать поручения, чтобы резкие налоговые изменения в меньшей степени затронули производителей, работающих «на месте».

В пекарне решили в знак благодарности передать президенту традиционные русские пирожки и каравай. Для пирожков используется дрожжевое тесто на молоке и воде с добавлением масла и яйца. Начинка — тушёная свежая капуста, приготовленная на растительном масле с солью. Заготовки формируют треугольниками, смазывают яйцом и выпекают до румяной корочки. Как отмечают в пекарне, рецепт простой, но проверенный — такую выпечку здесь готовят ежедневно.

Ранее в ходе программы «Итоги года» Владимир Путин отметил, что не знает, какие номера установлены на его автомобиле: «Просто сел и поехал», — сказал президент, отвечая на вопрос во время прямого общения с гражданами и журналистами.