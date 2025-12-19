Стал известен рецепт пирожков с капустой для Путина

В пекарне решили в знак благодарности передать президенту традиционные русские пирожки и каравай. Для пирожков используется дрожжевое тесто на молоке и воде с добавлением масла и яйца. Начинка — тушёная свежая капуста, приготовленная на растительном масле с солью. Заготовки формируют треугольниками, смазывают яйцом и выпекают до румяной корочки. Как отмечают в пекарне, рецепт простой, но проверенный — такую выпечку здесь готовят ежедневно.