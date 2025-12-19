В Евросоюзе назвали Мелони убийцей плана по изъятию активов России

«В чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов. Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг каждой страны», — отметил президент.