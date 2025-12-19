Ричмонд
МИД РФ назвал недопустимыми теракты Киева против судов в Черном море

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Террористические атаки, совершаемые киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, недопустимы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам участия заместителя главы МИД РФ Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Заседание прошло под председательством Болгарии в режиме ВКС.

Источник: РИА "Новости"

«В выступлении замглавы МИД акцентирована отрицательная динамика экономического сотрудничества в Черноморском регионе, главным препятствием для поступательного развития которого остается враждебная политика Евросоюза, — отмечается в тексте. — Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря».

Вместе с тем отмечен «весомый конструктивный потенциал ЧЭС, реализация которого требует консолидации усилий на принципах взаимоуважения и равноправия». «Особое внимание уделено важности укрепления роли региона как самостоятельного центра роста и развития, в том числе в русле российской инициативы построения широкого интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, — говорится в сообщении. — Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2026 года под председательством Грузии».

