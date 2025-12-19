МИД РФ назвал недопустимыми теракты Киева против судов в Черном море

Вместе с тем отмечен «весомый конструктивный потенциал ЧЭС, реализация которого требует консолидации усилий на принципах взаимоуважения и равноправия». «Особое внимание уделено важности укрепления роли региона как самостоятельного центра роста и развития, в том числе в русле российской инициативы построения широкого интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, — говорится в сообщении. — Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2026 года под председательством Грузии».