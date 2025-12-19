США еще хотят завершить конфликт на Украине до конца года: На что надеются в Вашингтоне

Конфликт на Украине вполне может быть завершен до конца текущего года. США по крайне мере на это все еще надеются. Такое заявление сделал американский госсекретарь Макро Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.
По его словам, Вашингтон не в силах заставить Киев или Москву подписать мирную сделку.
«Наша роль заключается в том, чтобы понять, есть ли точки пересечения, по которым они могут согласиться, именно на это мы потратили очень много времени и сил, и продолжаем делать это», — сказал госсекретарь.
В конце американский политик отметил, что поскорее разобраться с кризисной ситуацией в Незалежной.