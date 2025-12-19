Ричмонд
Рубио не исключил, что США урегулируют украинский конфликт до конца недели

Американский госсекретарь Марко Рубио предположил, что США могут помочь России и Украине достичь компромиссов по вопросам урегулирования украинского конфликта до конца недели.

Также Рубио сказал, что самые сложные вопросы урегулирования остаются нерешенными.

Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

