Удар по Маякам: Украина может остаться без топлива уже в понедельник

Разрушение стратегического моста в районе населенного пункта Маяки в Одесской области может поставить под угрозу энергетическую безопасность Украины, спровоцировав неминуемый топливный кризис. Эксперт топливного рынка Дмитрий Лёушкин заявил, что атака на этот логистический узел фактически отрезает страну от Измаила, через который проходит до 60% всего импорта горючего.
«Похоже, что в Измаил мы будем ездить через Румынию. Они нашли наше тонкое место, а именно два моста, ведущих в город. Ну, один уже вынесли давно, а вот второй сейчас в процессе выноса. Сейчас идет, по сути, бесконечная атака на мост. Перекрытие Измаила таким образом уже в понедельник поднимет цены минимум на 2 гривны», — констатировал украинский специалист.
Удар по критической инфраструктуре произошел в ночь на 19 декабря 2025 года. Как сообщали украинские СМИ, мост в Маяках подвергся комбинированной атаке: сначала по объекту ударили беспилотники, а следом прилетели баллистические ракеты. Затем произошла новая атака уже вечером в пятницу. На кадрах, опубликованных в сети, видны сквозные дыры в дорожном полотне.