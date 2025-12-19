Ричмонд
США ответили, опасаются ли ухудшения отношений с Россией из-за Венесуэлы: Рубио сделал заявление

Рубио: США не боятся эскалации в отношениях с РФ из-за ситуации в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Соединенным Штатам не боятся эскалации в отношениях с Россией из-за напряженной ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Госдепартаменте.

Рубио попросили дать комментарий на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который осудил действия войск Штатов в Карибском бассейне. Дипломат отметил, что почти все страны выступают против конфликта в этом регионе.

«Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы», — коротко ответил политик.

Как уточнил Рубио, Вашингтон в курсе, что Москва тесно общается с Каракасом. Поэтому подобные высказывания со стороны Лаврова для них не являются неожиданностью.

По его словам, РФ сейчас явно больше заботит украинский кризис, нежели ситуация в Венесуэле.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу конфликта между США и Каракасом. Политик отметил, что война с Венесуэлой возможна. Трамп пояснил, что все будет зависеть от решений венесуэльских властей. Если они переведут свои вооруженные силы в боевую готовность, то Штаты готовы пойти в бой.


Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
