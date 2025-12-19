Ричмонд
Собчак отметила возвращение моды на красный цвет у журналисток после прямой линии с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на любопытную деталь в образах журналисток на большой пресс-конференции Владимира Путина. В телеграм-канале «Кровавая барыня» она отметила, что многие присутствующие на мероприятии выбрали одежду красного цвета.

Источник: Life.ru

«Негласный протокол декабрьских встреч с президентом сделали круг — красный снова самый популярный цвет у дам (как в 2021)», — написала она.

Журналисты, участвовавшие в организации прямой линии, также делились своими личными впечатлениями от выступлений президента. Так, ведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин отмечали, что их больше всего тронули не политические заявления, а человечные моменты: история президента о беседе со священником о сожалении умирающих о недостатке времени с детьми и его спонтанное, по мнению Зарубина, обращение в будущее для капсулы времени, которое, как он считает, зацепило весь зал.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.