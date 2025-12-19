Рубио: прогресс в вопросе урегулирования украинского конфликта есть

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США считают, что прогресс в вопросе урегулирования в Украине есть, остается решить наиболее сложные вопросы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует РИА Новости.
«Я думаю, что мы добились определенного прогресса, но нам еще предстоит пройти немалый путь. Конечно, это требует массы времени и значительных усилий. И, разумеется, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок», — сказал Рубио.
Он также отметил, что США исходят из того, что решение по урегулированию украинского кризиса предстоит принять Москве и Киеву, а не Вашингтону.
«Конфликты в целом заканчиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров», — сказал он, отметив, что в таком случае «обе стороны что-то получают и что-то отдают». «В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США», — подчеркнул Рубио.
«Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины, и что приемлемо для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то подтолкнуть их друг к другу и к какому-то соглашению. Мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина и что она ожидает получить?» — сказал госсекретарь США.
Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его европейских партнеров, которые попытались его существенно скорректировать. Позже Дональд Трамп сообщил, что план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Представители США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российскими представителями в Москве.
8 декабря Владимир Зеленский анонсировал передачу США сокращенного варианта плана, состоящего из 20 пунктов, выработанного в ходе его встречи с европейскими партнерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта. -0-