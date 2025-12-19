Рубио: прогресс в вопросе урегулирования украинского конфликта есть

«Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины, и что приемлемо для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то подтолкнуть их друг к другу и к какому-то соглашению. Мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина и что она ожидает получить?» — сказал госсекретарь США.