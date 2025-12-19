Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в официальном Telegram-канале. По его словам, на данный момент сбито 10 воздушных целей.
Как уточнили в Спасательной службе Севастополя, зафиксированы отдельные последствия падения осколков от сбитых беспилотников. В районе ТСН «Берег» произошло возгорание деревянного домика, а на Северной стороне города загорелась трава. Огонь был оперативно локализован, угрозы дальнейшего распространения нет.
Власти подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу на местах. Жителей просят сообщать об опасных находках по номеру 112 и доверять только официальной информации.
Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе программы «Итоги года», заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по гражданской инфраструктуре. «Наши войска регулярно отвечают именно на это, нанося ответные удары, которые по своей силе и мощности несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Всё, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, достойно осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда», — подчеркнул глава государства.