Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе программы «Итоги года», заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по гражданской инфраструктуре. «Наши войска регулярно отвечают именно на это, нанося ответные удары, которые по своей силе и мощности несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Всё, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, достойно осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда», — подчеркнул глава государства.