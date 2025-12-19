Ричмонд
Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста

Фермеры из 27 стран Евросоюза, прибывшие в Брюссель для участия в протестных акциях, завалили дороги города картофелем и другими овощами.

Автомобили, как заявляют СМИ, застревают, а жители Брюсселя собирают не раздавленные овощи, чтобы употребить их в пищу.

Участники протестных акций, протестуют против оглашения о свободной торговле с государствами Меркосур, общего рынка ряда южноамериканских государств.

