Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста

Фермеры из 27 стран Евросоюза, прибывшие в Брюссель для участия в протестных акциях, завалили дороги города картофелем и другими овощами.
Автомобили, как заявляют СМИ, застревают, а жители Брюсселя собирают не раздавленные овощи, чтобы употребить их в пищу.
Участники протестных акций, протестуют против оглашения о свободной торговле с государствами Меркосур, общего рынка ряда южноамериканских государств.
