Колесник: Путин послал Западу однозначный сигнал на прямой линии

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии подал однозначный сигнал Западу, отметил в беседе с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
«Этой прямой линией был подан сигнал о том, что мы готовы жить мирно. Но мирное сосуществование — это дорога с двусторонним движением, то есть, должны быть шаги навстречу, а не одни угрозы. Они почему-то запугивают сами себя и постоянно угрожают Калининградской области, то стереть с лица земли собираются, то наносить удары в глубину России, ещё что-то в том же духе постоянно говорят западные противники», — отметил парламентарий.
Колесник обратил внимание на поведение западных лидеров в сложившейся ситуации.
«Мерц особенно сейчас старается. Макрон немножко поубавил тон. Или они играют в злого полицейского и в доброго, я уж не знаю, никто разбираться не будет. Если что, если вдруг они попытаются нанести по нам удар, Европа будет уничтожена. Мы, как сказал президент, не будем начинать эту войну, но закончим её», — добавил депутат.
В свою очередь политолог Александр Асафов отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с пресс-конференцией отправил Западу четкие сигналы, отвечая на вопросы иностранных журналистов. По его словам, вновь была четко обозначена российская позиция по урегулированию украинского кризиса, включая условия по устранению первопричин конфликта и обеспечению безопасности России.