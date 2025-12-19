Колесник: Путин послал Западу однозначный сигнал на прямой линии

«Мерц особенно сейчас старается. Макрон немножко поубавил тон. Или они играют в злого полицейского и в доброго, я уж не знаю, никто разбираться не будет. Если что, если вдруг они попытаются нанести по нам удар, Европа будет уничтожена. Мы, как сказал президент, не будем начинать эту войну, но закончим её», — добавил депутат.